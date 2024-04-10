Ещё 25 повседневных вещей, об истинном предназначении которых вы теперь будете знать

Как чистить цитрусовые, в чём секрет крышечки банки с газировкой и зачем нужны цветные квадратики на тюбике с зубной пастой?Крышечка От Газировки Если тебе до сих пор не доводилось открывать банку газировки, то либо ты против чрезмерного потребления сахара либо ты живешь в пещере.
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