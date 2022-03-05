Более тысячи дополнительных мест появится в поездах РЖД для вывоза туристов с юга России

«Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России», — говорится в сообщении. Всего с момента закрытия аэропортов на юге России назначено более 40 дополнительных составов, в которых пассажирам предоставлено более 35 тыс.
«Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России», — говорится в сообщении. Всего с момента закрытия аэропортов на юге России назначено более 40 дополнительных составов, в которых пассажирам предоставлено более 35 тыс.
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