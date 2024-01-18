В Белгородской области силы ПВО сбили 10 ракет ВСУ

Ранее в регионе было запущено оповещение о ракетной опасностиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии