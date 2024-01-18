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В Белгородской области силы ПВО сбили 10 ракет ВСУ

В Белгородской области силы ПВО сбили 10 ракет ВСУ

Ранее в регионе было запущено оповещение о ракетной опасностиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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