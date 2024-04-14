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Зеленскому удалось продавить Шольца: Германия публично заявила о военной помощи Украине

Зеленскому удалось продавить Шольца: Германия публично заявила о военной помощи Украине

Зеленскому удалось выпросить у Германии военную помощь REUTERSВчера 7,5K прочитали Говорят, есть такие мужчины, которым женщине проще отдаться, чем объяснить, почему он не может рассчитывать на взаимность.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо подарить фрицам несколько ЦИРКОНОВ, доставка до Германии, так сказать, САМОХОДОМ!👀👍👈😜
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14 час.

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