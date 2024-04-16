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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Известный адвокат объяснил, что помогло главному десантнику Свердловской области избежать тюрьмы

Известный адвокат объяснил, что помогло главному десантнику Свердловской области избежать тюрьмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. Адвокат Дмитрий Лебедев рассказал, что главе свердловского отделения Союза десантников России Евгению Тетерину, которого приговорили к 9 годам лишения свободы за передачу взятки, помогло избежать срок в тюрьме и выйти на свободу.

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