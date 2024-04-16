Известный адвокат объяснил, что помогло главному десантнику Свердловской области избежать тюрьмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. Адвокат Дмитрий Лебедев рассказал, что главе свердловского отделения Союза десантников России Евгению Тетерину, которого приговорили к 9 годам лишения свободы за передачу взятки, помогло избежать срок в тюрьме и выйти на свободу.