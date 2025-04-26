Джон Хиггинс ответил на «резкую» критику Ронни О’Салливана

Ронни О’Салливан прокомментировал стиль игры Джона Хиггинса и высказал предположение, почему талантливый шотландец не выиграл больше титулов на Чемпионате мира, сообщает metrouk Джон Хиггинс говорит, что он «процентный игрок», после того как Ронни О’Салливан сказал, что он недостаточно «агрессивен» за столом (фото: metrouk)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции турнира Ронни О’Салливан выразил мнение, что с более напористым стилем Джон Хиггинс добился бы большего количества побед.