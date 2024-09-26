Грипп пошел в наступление на Петербург

Врачи напоминают, что осень — лучшее время, чтобы сделать прививку. С приходом похолодания в Санкт-Петербурге начала ухудшаться эпидемиологическая обстановка — Северная столица вошла в топ-3 российских регионов по количеству жителей, заразившихся гриппом и ОРВИ за неделю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии