Урсула что-то начинает понимать

Экономическое благополучие Евросоюза опиралось на российскую энергию, экспорт в КНР и технологическое доминирование Запада, которых больше нет.
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лакей он и в афреке лакей
Они ранее понимали что для них это чревато, но надеялись придушить Россию. Не получилось! А сегодня сами оказались в "объятьях" США и готовы прослезиться!