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Царьград

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Ironstar организовал международный фестиваль, собравший 3300 участников

Ironstar организовал международный фестиваль, собравший 3300 участников

В Тверской области прошел фестиваль «Ironstar Завидово 2026», собравший более 3300 участников из 52 регионов.

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