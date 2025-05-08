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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб – о матче «ПСЖ» и «Арсенала»: «Этот спорт вне конкуренции»

Хабиб – о матче «ПСЖ» и «Арсенала»: «Этот спорт вне конкуренции»

Напомним, что ответный матч 1/2 ЛЧ между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоялся 7 мая, завершившись победой парижан со счетом 2:1.

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