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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 начнутся с плавания в Сене. Ранее заплывы переносили из-за качества воды

Ранее из-за качества воды в Сене, где пройдет этап плавания, переносили тренировочные заплывы, а также соревнования мужчин.

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