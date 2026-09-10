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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky's plane was not threatened by anything: Moldova disgraced the head of the Kiev regime

Zelensky's plane was not threatened by anything: Moldova disgraced the head of the Kiev regime

Vladimir Zelensky's plane in Moldova was not directly threatened with being shot down by a drone. This was reported by Reuters with reference to a representative of the Government of Moldova.

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