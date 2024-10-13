Сотрудник афганской разведки движения убит в Кабуле

Ответственность за убийство трех членов движения «Талибан», включая сотрудника 90-го разведывательного управления взял на себя Фронт свободы Афганистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 13 октября Afghanistan International.
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