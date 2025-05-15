Туристы из Ангарска попали под штрафы в Прибайкальском нацпарке

В Прибайкальском национальном парке усилен контроль за соблюдением противопожарного режима. Мобильные посты охраны совместно с ГАИ, лесничеством и Гостехнадзором выявляют туристов на квадроциклах и мототехнике, нарушающих правила посещения особо охраняемой территории, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».