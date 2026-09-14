Тоннельная спецоперация Петра Губонина. Путь к Севастополю пробили кирками и порохом сквозь скалы — с тех пор резервной линии так и не построили

15 сентября 1875 года первый товарный состав прибыл в Севастополь по линии, пробитой через скалы. Инженерный подвиг промышленника Петра Губонина и генерала Михаила Анненкова подарил городу шесть уникальных тоннелей.
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