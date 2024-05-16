В последнее время участились случаи, когда сервисы Яндекса, в том числе и «Яндекс.Такси», вводят ограничения, которые многими воспринимаются как антипатриотичные.
«Яндекс.Такси» против флага России: патриотизм под запретом?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть убираются из России... в Нидерланды.
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8 час.
Владимир Казаков
У нас, что ГИБДД спит? Жесткое соблюдение правил, С утра все водитнели должны измерять давление и проверка на утомляемость и т.д.
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5 час.
Виктор Шилин
Тебя гнида найдут и объяснят где может развиваться Российский Флаг.
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5 час.
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