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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Евгения Болотова
    Чего непонятного то , эти деньги пойдут на эту самую диаспору. Русские то дурачки - пожалишься и они помогут...Докатились, по ТВ...
  • Виктор Шилин
    Тебя гнида найдут и объяснят где может развиваться Российский Флаг.«Яндекс.Такси» пр...
  • Владимир Казаков
    У нас, что ГИБДД спит? Жесткое соблюдение правил, С утра все водитнели должны измерять давление и проверка на утомляе...«Яндекс.Такси» пр...

«Яндекс.Такси» против флага России: патриотизм под запретом?

«Яндекс.Такси» против флага России: патриотизм под запретом?

В последнее время участились случаи, когда сервисы Яндекса, в том числе и «Яндекс.Такси», вводят ограничения, которые многими воспринимаются как антипатриотичные.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть убираются из России... в Нидерланды.
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8 час.
Владимир Казаков
У нас, что ГИБДД спит? Жесткое соблюдение правил, С утра все водитнели должны измерять давление и проверка на утомляемость и т.д.
Ответить
5 час.
Виктор Шилин
Тебя гнида найдут и объяснят где может развиваться Российский Флаг.
Ответить
5 час.

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