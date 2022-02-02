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Украина подсела на российскую гречневую иглу

Украина подсела на российскую гречневую иглу

© РИА Новости / Константин Михальчевский На Украине обнаружили страшное: половина съеденной украинцами (в том числе, страшно сказать, ярыми националистами) в 2021 году гречки выросла на полях "страны-агрессора".

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