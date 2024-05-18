Какие претензии были к Суровикину после бунта Пригожина: Есть ли прощение Кремля

Генерал Сергей Суровикин был переведен из зоны СВО сразу после бунта Евгения Пригожина, поскольку таким же мерам подверглись и все остальные руководители спецоперации, тесно взаимодействовавшие с ныне покойным руководством ЧВК «Вагнера».
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