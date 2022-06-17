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Гендиректор «Зенита» опроверг переговоры по Дюпину: «Это домыслы»

Гендиректор «Зенита» опроверг информацию об интересе к вратарю «Рубина» Юрию Дюпину. «Зенит» ведет переговоры с «Рубином» по Дюпину? Это домыслы», — сказал Александр Медведев.

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