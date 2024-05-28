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Исидор подписал двухлетний контракт с "Зенитом"

Исидор подписал двухлетний контракт с "Зенитом"

Нападающий "Зенита" Исидор Уилсон подписал новый двухлетний контракт с клубом. Французский футболист отметил, что ему нравится играть за сине-бело-голубых и желание стать чемпионом является его главным мотивом.

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