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Россия проиграла Египту U23, победа Португалии 9:0, допинг у Погба, Джокович и Соболенко стали №1 и другие новости

Россия проиграла Египту U23, победа Португалии 9:0, допинг у Погба, Джокович и Соболенко стали №1 и другие новости

1. Сборная России проиграла олимпийской сборной Египта (1:2) в гостевом товарищеском матче. Это первое поражение россиян с 2021 года.

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Комментарии
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сергей озеров
Итого газпром на трансферы для 5 тренеров Зенита истратил 726,15 млн евро. !!!
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7 час.
Максим Комаров
То ли дело, Гильерме Абаскаль
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3 час.
КузнецовВВ
ну по сравнению с ними Абаскаль гений тренерской мысли.
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2 час.

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