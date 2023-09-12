Россия проиграла Египту U23, победа Португалии 9:0, допинг у Погба, Джокович и Соболенко стали №1 и другие новости

1. Сборная России проиграла олимпийской сборной Египта (1:2) в гостевом товарищеском матче. Это первое поражение россиян с 2021 года.
Популярные статьи
- «Зенит» обратился в ЭСК и подписал Дружка Барбоскина, Евсеев уволен из «Факела», Новак в 1/2 US Open, фанаты Тэйлор Свифт против Бальде, продается яхта Федуна и другие новости
- «Золотой мяч» без Роналду, Медведев выбил Рублева с US Open, Okko против «Телеспорта» и «Матч ТВ», Грассль пропустил 3 допинг-теста, Плющенко нужен грант на 25 млн рублей и другие новости
- Медведев проиграл Джоковичу, Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, «МЮ» отстранил Антони, Флик уволен, Рубиалес уйдет в отставку и другие новости
Свежие комментарии