Ученик Шлеменко проиграл дебютный бой в UFC

Андрей Пуляев, боец смешанных единоборств из России, впервые вышел в октагон в рамках UFC. На турнире в столице Великобритании россиянин столкнулся с местным атлетом Кристианом Данканом и уступил ему по решению судей (30–27, 30–27, 30–26).