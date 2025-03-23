Ученик Шлеменко проиграл дебютный бой в UFC

Андрей Пуляев, боец смешанных единоборств из России, впервые вышел в октагон в рамках UFC. На турнире в столице Великобритании россиянин столкнулся с местным атлетом Кристианом Данканом и уступил ему по решению судей (30–27, 30–27, 30–26).
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