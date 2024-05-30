Медвежий угол
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Медвежий угол

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Белоусов вслед за собой привел "тихого убийцу" генералов. Теперь понятно кто отправляет в СИЗО ставленников Шойгу

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Комментарии
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М
Мария
Сергей! Вам школьный аттестат за взятку давали? Уж больно много грубых грамматических ошибок!!!!!!!
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5 час.
C Major
да абсолютно без разницы - кто,а важно что и как\результат
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2 час.
CM
C Major
а вы сидите с карандашом в учительской и правите ученические сочинения сейчас?или вы читает статью для осмысливания и своих выводов(кроме степени грамотности каждого откикнувшегося)\так у нас вроде как не школьное собрание
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2 час.

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