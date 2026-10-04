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Царьград

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Оборот кафе и ресторанов Челябинской области вырос до 84,6 млрд

Оборот кафе и ресторанов Челябинской области вырос до 84,6 млрд

За январь—август 2026 года заведения общественного питания Челябинской области заработали 84,57 млрд рублей, подсчитал Росстат.

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