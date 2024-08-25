Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки размещенной в соцмедиа информации о нарушении прав жителей населенного пункта в Удмуртской Республике

В социальных медиа размещена информация, согласно которой жители села Малая Воложикья Удмуртской Республики сообщают, что несмотря на отчетную документацию уполномоченных органов, работы по восстановлению гравийной дороги к их населенному пункту фактически не были выполнены.
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