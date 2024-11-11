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Парламентская газета

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В Эвенкии социальная сфера требует новых подходов

В Эвенкии социальная сфера требует новых подходов

Депутаты Законодательного Собрания побывали на Крайнем Севере Красноярского края. От старого — к новому Рабочая поездка в Эвенкийский муниципальный район для комитета по развитию северных и арктических территорий и делам КМН началась с поселка Ванавара.

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