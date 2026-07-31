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Амбассадор бренда Gorenje Лука Модрич продлил контракт с Миланом

Фото предоставлено брендом Gorenje Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич продолжит выступать за итальянский "Милан" Хорватский полузащитник принял решение продолжить свои выступления на самом высоком европейском уровне.

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