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Царьград

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Бизнесмен из США пытался основать государство в азиатском "городе-призраке"

Бизнесмен из США пытался основать государство в азиатском "городе-призраке"

Амбициозным планам помешала позиция властей Малайзии в отношении Израиля.Американский технологический инвестор, бывший технический директор криптобиржи Coinbase и автор книги "Сетевое государство" Баладжи Шринивасан попытался создать новое государство в "городе-призраке" Forest City в Малайзии, но проект был закрыт местными властями.

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