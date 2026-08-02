Бизнесмен из США пытался основать государство в азиатском "городе-призраке"

Амбициозным планам помешала позиция властей Малайзии в отношении Израиля.Американский технологический инвестор, бывший технический директор криптобиржи Coinbase и автор книги "Сетевое государство" Баладжи Шринивасан попытался создать новое государство в "городе-призраке" Forest City в Малайзии, но проект был закрыт местными властями.