В Ставрополье произошло лобовое ДТП, один человек погиб

Рейсовый автобус с пассажирами попал в смертельное лобовое ДТП на Ставрополье: автобус Нальчик — Волгоград, перевозивший 17 пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем в Арзгирском округе Ставропольского края, как сообщает региональная госавтоинспекция, пишет РИА Новости.