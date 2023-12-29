В Ставрополье произошло лобовое ДТП, один человек погиб

Рейсовый автобус с пассажирами попал в смертельное лобовое ДТП на Ставрополье: автобус Нальчик — Волгоград, перевозивший 17 пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем в Арзгирском округе Ставропольского края, как сообщает региональная госавтоинспекция, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии