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Зоя Бербер покинула «Новые звезды в Африке» в девятом выпуске шоу

Зоя Бербер покинула «Новые звезды в Африке» в девятом выпуске шоу

Участницам шоу «Новые звезды в Африке» достались сложные испытания в девятом выпуске проекта. С одним из таких заданий не справилась звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер.

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