В 2027 году может состояться первый рейс с грузами из Индонезии по Северному морскому пути — такую перспективу обозначил первый вице-премьер Денис Мантуров во время рабочего визита в Джакарту.
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