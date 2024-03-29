Солдат-срочников весеннего призыва пообещали не отправлять в зону СВО

Призванные в армию в ходе весенней кампании не будут направлены в зону специальной военной операции. Об этом пишет "Красная звезда" со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского.
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