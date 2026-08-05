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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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18-летний Сорокин дебютировал за «Спартак» в матче Кубка с «Оренбургом». Хавбек перешел из «Зенита»

Бывший футболист системы «Зенита» дебютировал за основной состав «Спартака». 18-летний полузащитник  Иван Сорокин на 63-й минуте заменил Кристофера Мартинса в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Оренбурга» (5:1, второй тайм).

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