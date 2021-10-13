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От Калининграда до Владивостока: в Казань съехались футбольные болельщики со всей страны

От Калининграда до Владивостока: в Казань съехались футбольные болельщики со всей страны

Тысячи километров преодолели поклонники игры, чтобы попасть на матч отборочного этапа ЧМ-2022 в Казани, где России принимала сборную Словакии.

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