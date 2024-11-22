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Зеленский публично отрёкся от Крыма. На очереди Донбасс

Зеленский публично отрёкся от Крыма. На очереди Донбасс

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Зеленский признал, что у Украины нет сил на возврат Крыма и выход на границы 1991 года.

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