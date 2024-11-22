ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Зеленский признал, что у Украины нет сил на возврат Крыма и выход на границы 1991 года.
Зеленский публично отрёкся от Крыма. На очереди Донбасс
Комментарии
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Андрей Зарубкин
Во времена Богдана Хмельницкого Украина вошла в состав России тремя областями. Все остальное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки.
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16 час.
Дмитрий Бакланов
Подарки русских царей забыл?
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15 час.
Дмитрий Бакланов
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15 час.
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