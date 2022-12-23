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Романцев назвал Промеса лучшим игроком года в России. Соболев, Джикия, Малком и Уткин – в топ-5

Олег Романцев назвал пятерку лучших игроков в России в 2022 году. На первое место бывший главный тренер сборной России и «Спартака» поставил хавбека красно-белых Квинси Промеса.

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