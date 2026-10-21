В Калуге подросток на улице набросился на русского мужчину и до смерти его избил, но даже не попал в СИЗО – находится под домашним арестом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян делает тр...
- АС «Это уже русофоби...
- «Это уже русофоби...
хороший сериал "Пилигрим"... жаль что только сериал... а за убийство ответственность с 14 должна наступать - паспорт есть - значит и ответственность есть..
Одно пожелание, чтобы судью так не били, который своими действиями открывает НАРОДНЫЙ СУД! Какой ПОЗОР!
Слов нет. Этих козлов вешать надо на центральной площади, а всех родственников назад в аул,
Сволочи!
У русских в калуге нет своего государства . Похороны и поминки по русским налогоплательщикам должны оплачивать офицеры.
Наш суд - самый продажный суд в мире. Срочно вводить смертную казнь. Может это остановит мразь. которая приползла в нашу .
жаль, вышки нет
Он еще ни одного убьет. Может в следующий раз кривосуд под его руку попадет.
А ведь подобная ситуация может этого судью прожорливого или его детей-внуков коснуться. Как человек не думает об этом!