Депутат Худяков: «Галкин будет объявлен в розыск. Его квартиру арестуют за неуплату налогов»

Депутат Худяков уже высказывался о том, что Максима Галкина нужно наказать по всей строгости закона за то, что он с незавидной периодичностью продолжает оскорблять родину и действия государства.
Популярные статьи
- Запашный требует начать специальную операцию в сфере культуры: «Спецоперация позволит ускорить чистку»
- «Получил по заслугам! Меньше надо было нападать на своих», — Галкина впутали в инцидент после оскорбления РФ
- Ответит перед законом! Шахназаров: «Максим Леонидов пафосно уезжал из России. А его возвращение в Москву — тихое»
Свежие комментарии