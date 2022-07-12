Popcaketv

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Депутат Худяков: «Галкин будет объявлен в розыск. Его квартиру арестуют за неуплату налогов»

Депутат Худяков: «Галкин будет объявлен в розыск. Его квартиру арестуют за неуплату налогов»

Депутат Худяков уже высказывался о том, что Максима Галкина нужно наказать по всей строгости закона за то, что он с незавидной периодичностью продолжает оскорблять родину и действия государства.

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