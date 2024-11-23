Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области. По данным Минобороны РФ, с момента вторжения на российскую территорию киевский режим потерял более 35 тысяч военнослужащих, 215 танков и более тысячи других видов боевой техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии