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ВСУ потеряли более 35 тысяч военнослужащих с момента вторжения в Курскую область

ВСУ потеряли более 35 тысяч военнослужащих с момента вторжения в Курскую область

Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области. По данным Минобороны РФ, с момента вторжения на российскую территорию киевский режим потерял более 35 тысяч военнослужащих, 215 танков и более тысячи других видов боевой техники.

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