Десантникам вручили денежные сертификаты и подарки за подбитые танки стран НАТО

В Центральном Доме Российской Армии в состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard-2 и Challenger на Запорожском направлении осенью прошлого года.
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