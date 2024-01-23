Собянин: московские музеи подготовили программу выставок на 2024 год

В этом году в московских музеях представят множество различных выставок. Посетители смогут ознакомиться с персональными экспозициями и интерактивными экспонатами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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