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Новые люди провели в Новосибирске круглый стол по противодействию коррупции

Новые люди провели в Новосибирске круглый стол по противодействию коррупции

«Система должна быть более открытой и правосудной».Председатель комитета по правоохранительной реформе партии «Новые люди» Руслан Калимуллин провёл в Новосибирске круглый стол на тему противодействия коррупции и реформы правоохранительных органов.

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