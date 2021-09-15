Новые люди провели в Новосибирске круглый стол по противодействию коррупции

«Система должна быть более открытой и правосудной».Председатель комитета по правоохранительной реформе партии «Новые люди» Руслан Калимуллин провёл в Новосибирске круглый стол на тему противодействия коррупции и реформы правоохранительных органов.
«Система должна быть более открытой и правосудной».Председатель комитета по правоохранительной реформе партии «Новые люди» Руслан Калимуллин провёл в Новосибирске круглый стол на тему противодействия коррупции и реформы правоохранительных органов.
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