Нетаньяху извинился за упреки в адрес израильских служб безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес свои извинения за свой пост в социальной сети Х, в котором он писал, что службы безопасности страны не предупредили его о возможном нападении ХАМАС перед эскалацией палестино-израильского конфликта.
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