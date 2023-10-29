Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нетаньяху извинился за упреки в адрес израильских служб безопасности

Нетаньяху извинился за упреки в адрес израильских служб безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес свои извинения за свой пост в социальной сети Х, в котором он писал, что службы безопасности страны не предупредили его о возможном нападении ХАМАС перед эскалацией палестино-израильского конфликта.

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