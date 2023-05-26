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Президент Бразилии ищет пути достижения мира на Украине с лидером КНР

Президент Бразилии ищет пути достижения мира на Украине с лидером КНР

Вопрос достижения мира на Украине был обсужден с лидером Китая Си Цзиньпином в телефонном разговоре, заявил 26 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в Twitter.

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