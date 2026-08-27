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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуглас о Неймаре: «Особенный человек для меня, один из кумиров. Очень простой и веселый, но, когда он говорит о футболе, понимаешь, какой это большой игрок»

Защитник « Зенита » и сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о Неймаре . – Неймар в соцсетях назвал вашу прическу идеальной.

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