По поводу отвода белорусских войск на границе с Украиной единого мнения на этот счёт нет до сих пор.

Анфиса Иванова

" ...единого мнения на этот счёт нет до сих пор. " Уверена, в Кремле мнение о выверте Лукаша очень даже единое! Но вот какие будут выводы и как скоро....вот это никому из нас не очевидно.... Нам надо побеждать Киев во что бы то ни стало! Тогда и Белоруссия будет наша - без лукашенковских понтов!