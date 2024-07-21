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По поводу отвода белорусских войск на границе с Украиной единого мнения на этот счёт нет до сих пор.

По поводу отвода белорусских войск на границе с Украиной единого мнения на этот счёт нет до сих пор.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "ПУТИН ДАЛ ЛУКАШЕНКО ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО НЕДОПУСТИМО": ВСКРЫЛИСЬ НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ТАЙНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ МИНСКА И КИЕВА По поводу отвода белорусских войск на границе с Украиной в последнее время ходило много споров.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; ...единого мнения на этот счёт нет до сих пор. &quot;  Уверена, в Кремле мнение о выверте Лукаша очень даже единое!  Но вот какие будут выводы и как скоро....вот это никому из нас не очевидно....  Нам надо побеждать Киев во что бы то ни стало! Тогда и Белоруссия будет наша - без лукашенковских понтов!
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