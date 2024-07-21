По поводу отвода белорусских войск на границе с Украиной единого мнения на этот счёт нет до сих пор.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "ПУТИН ДАЛ ЛУКАШЕНКО ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО НЕДОПУСТИМО": ВСКРЫЛИСЬ НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ТАЙНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ МИНСКА И КИЕВА По поводу отвода белорусских войск на границе с Украиной в последнее время ходило много споров.
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