Росавиация: 165 севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению

Ведомства продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации Из 186 самолетов, которые совершили посадку на запасных аэродромах 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов.