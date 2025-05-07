Росавиация: 165 севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению

Ведомства продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации Из 186 самолетов, которые совершили посадку на запасных аэродромах 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов.
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