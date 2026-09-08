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Газета.ру

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CA: число случаев рака в мире вырастет с 21 млн в 2024 году до 34 млн к 2050

CA: число случаев рака в мире вырастет с 21 млн в 2024 году до 34 млн к 2050

Ученые спрогнозировали, что число новых случаев рака в мире к 2050 году вырастет примерно на 67% — с 21 млн диагнозов в 2024 году до 34 млн.

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