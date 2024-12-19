«Обдорский экспресс» выйдет в рейс в Новом году

Между Салехардом и Лабытнанги готовятся запустить автобусное сообщение. С начала января «Обдорский экспресс» будет курсировать от Бульвара Победы в городе Семи лиственниц до рынка «Дары Ямала» в окружной столице.
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