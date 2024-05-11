С прицелом на Одессу: «ВС РФ отрабатывают высадку на правый берег Днепра»

Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
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